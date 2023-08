Meerane: Warum ein Falke die Feuerwehr auf Trab hält

Die Laute waren zu hören und die Flügel zu sehen. Ein Falke hat sich am Mittwochabend am Schornstein an der Schmiederstraße in Meerane verfangen – und einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die von Anwohnern alarmiert wurde, ausgelöst. Daran waren 17 Helfer beteiligt.