Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schlachthofstraße in Glauchau ist in einem schlechten Zustand.
Die Schlachthofstraße in Glauchau ist in einem schlechten Zustand. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Schlachthofstraße in Glauchau ist in einem schlechten Zustand.
Die Schlachthofstraße in Glauchau ist in einem schlechten Zustand. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Millionenprojekt: Glauchauer Schlachthofstraße wird in Ordnung gebracht
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für eine Million Euro soll ein Teil der Schlachthofstraße in Glauchau erneuert werden. Das teuerste sind jedoch die Tiefbauarbeiten.

Die Schlachthofstraße in Glauchau soll auf Vordermann gebracht werden. Betroffen ist das Stück von der Einmündung Kopernikusstraße bis zur Lessingstraße. Vorgesehen ist, die Fahrbahn zu erneuern. Fußwege, die Bushaltestellen, die Geländer und die Fußgängerampel sind von der Baumaßnahme nicht betroffen. Zuvor sollen die Trink- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
1 min.
Straßenbau Am Trützschler in Glauchau geplant
Die Straße am Trützschler soll in Ordnung gebracht werden.
Die sandgeschlämmte Straße in der Glauchauer Oberstadt wird asphaltiert.
Stefan Stolp
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
04.11.2025
1 min.
Stadtring in Glauchau: Neue Fußgängerampel erhöht Sicherheit auf Schulweg
Auf der Wettiner Straße in Glauchau gibt es eine neue Fußgängerampel.
Kosten für Installation und Baumaßnahmen belaufen sich auf 49.000 Euro. Die Ampel befindet sich auf der Wettiner Straße. Warum der Standort gewählt wurde.
Holger Frenzel
Mehr Artikel