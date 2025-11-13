Millionenprojekt: Glauchauer Schlachthofstraße wird in Ordnung gebracht

Für eine Million Euro soll ein Teil der Schlachthofstraße in Glauchau erneuert werden. Das teuerste sind jedoch die Tiefbauarbeiten.

Die Schlachthofstraße in Glauchau soll auf Vordermann gebracht werden. Betroffen ist das Stück von der Einmündung Kopernikusstraße bis zur Lessingstraße. Vorgesehen ist, die Fahrbahn zu erneuern. Fußwege, die Bushaltestellen, die Geländer und die Fußgängerampel sind von der Baumaßnahme nicht betroffen. Zuvor sollen die Trink- und...