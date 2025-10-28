Mit Marmelade fängt alles an: Susan Holz aus Meerane ist eine „Brückenbauerin der Generationen“

Ein Projekt in Meerane wird mit dem Sächsischen Generationen Award gewürdigt. Warum und wie eine 46-Jährige neue Akzente im Zusammenspiel zwischen Senioren und Schülern setzt.

Der Marmeladen-Effekt ist prägend für die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Senioren in Meerane. Sechstklässler stellen in der kalten Jahreszeit aus tiefgefrorenen Früchten verschiedene Aufstriche her, die wenig später bei einem Besuch an die betagten Einwohner übergeben werden. Auf dem Rückweg berichten Schüler – fasziniert und...