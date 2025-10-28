Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit Marmelade fängt alles an: Susan Holz aus Meerane ist eine „Brückenbauerin der Generationen“

Susan Holz hat den Sächsischen Generationen Award erhalten. Darüber freuen sich auch Jugendclub-Leiter Sebastian Reichenbach, Sozialarbeiterin Stefanie Trinks und Bürgermeister Jörg Schmeißer (hinten von links).
Susan Holz hat den Sächsischen Generationen Award erhalten. Darüber freuen sich auch Jugendclub-Leiter Sebastian Reichenbach, Sozialarbeiterin Stefanie Trinks und Bürgermeister Jörg Schmeißer (hinten von links). Bild: Andreas Kretschel
Susan Holz hat den Sächsischen Generationen Award erhalten. Darüber freuen sich auch Jugendclub-Leiter Sebastian Reichenbach, Sozialarbeiterin Stefanie Trinks und Bürgermeister Jörg Schmeißer (hinten von links).
Susan Holz hat den Sächsischen Generationen Award erhalten. Darüber freuen sich auch Jugendclub-Leiter Sebastian Reichenbach, Sozialarbeiterin Stefanie Trinks und Bürgermeister Jörg Schmeißer (hinten von links). Bild: Andreas Kretschel
Mit Marmelade fängt alles an: Susan Holz aus Meerane ist eine „Brückenbauerin der Generationen“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Ein Projekt in Meerane wird mit dem Sächsischen Generationen Award gewürdigt. Warum und wie eine 46-Jährige neue Akzente im Zusammenspiel zwischen Senioren und Schülern setzt.

Der Marmeladen-Effekt ist prägend für die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Senioren in Meerane. Sechstklässler stellen in der kalten Jahreszeit aus tiefgefrorenen Früchten verschiedene Aufstriche her, die wenig später bei einem Besuch an die betagten Einwohner übergeben werden. Auf dem Rückweg berichten Schüler – fasziniert und...
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
28.09.2025
3 min.
Kleingarten-Pacht in Meerane: Wo sogar über Cent-Beträge gestritten wird
Meerane verlangt für einen Durchschnittsgarten eine Jahrespacht von nur 6 Euro.
Laubenpieper zahlen in Meerane weniger als anderswo. Bürgermeister Jörg Schmeißer lehnt eine Erhöhung ab. Er spricht „von einem Signal, welches wir nicht senden sollten“. Warum?
Holger Frenzel
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
10.09.2025
1 min.
Einbruch in Tännichtschule in Meerane: Für 350 Schüler fällt die erste Stunde am Mittwoch aus
Ein Einbruch in die Tännichtschule in Meerane beschäftigt die Polizei.
Die Oberschule war in der Nacht das Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten zwei Laptops, Bargeld und eine Klarinette. Wert des Diebesgutes: rund 2700 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
