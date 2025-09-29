Museum in Waldenburg: Für die neue Tür gilt die höchste Geheimhaltungsstufe

Durch die Auftragsvergabe sollen so wenig Unterlagen wie möglich mit Details in Umlauf kommen. Ein Teil der Stadträte warnt mit Blick auf die 58.000-Euro-Investition vor hohen Folgekosten. Warum sie drohen,

Rund 58.000 Euro kostet die neue Eingangstür für das Museum und Naturalienkabinett in Waldenburg. Die Ausschreibungsunterlagen mit Details zum Einbruchsschutz und zur Schließanlage sollen nur an ausgewählte Bewerber verschickt werden – mit dem Hinweis auf die höchste Geheimhaltungsstufe. „Das war eine Auflage von unserer Versicherung",...