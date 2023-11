Nabenhöhe von 169 Meter: Sachsens höchstes Windrad entsteht in Oberwiera im Landkreis Zwickau

Aufgrund der Windstille ist am Donnerstag die Montage der Rotorenblätter erfolgt. In das Projekt fließen rund zehn Millionen Euro. Wann wird der erste Strom erzeugt?

Das größte Windrad in Sachsens dreht sich in Kürze in Oberwiera (Landkreis Zwickau). Die Montage der Anlage mit einer Nabenhöhe von 169 Metern steht kurz vor dem Abschluss. Ein wichtiger Schritt: Da es am Donnerstag windstill war, konnten die ersten Rotorblätter befestigt werden. Dafür kamen ein 190-Meter-Kran und ein Team von 14 Monteuren...