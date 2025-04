Nach Tierschutz-Kontrolle in Glauchau: Warum für Ponys, Schafe, Kaninchen und Co. nun Käufer gesucht werden sollen

Zum Einsatz am Montag werden Details bekannt. Gegen den Mann, der die Tiere vor der Öffentlichkeit versteckt hat, bestand seit sieben Jahren ein Tierhaltungsverbot. Wie es in dem Fall weitergeht.

Versteckt vor der Öffentlichkeit und deshalb in absoluter Enge und Dunkelheit gehalten. So beschreibt das Veterinäramt des Landkreises Zwickau die bei einem Einsatz in Glauchau vorgefundenen Zustände. Mit Unterstützung von Kräften des Ordnungsamtes und der Polizei konnte die Kontrolle am Montag im Ortsteil Gesau/Höckendorf/Schönbörnchen...