Nach Unfall in Glauchau: Rettungshubschrauber landet neben Kreuzung von B 175 und A 4

Am Freitagmittag gab es eine Kollision zwischen einem Laster und ein Moped. Danach bildete sich ein langer Stau. Was bisher bekannt ist.

Autofahrer brauchen am frühen Freitagnachmittag in Glauchau gute Nerven. Nach einem schweren Unfall an der Kreuzung von B 175 und A 4 gibt es Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist die Auffahrt in Richtung Dresden.