Fast-Food-Restaurants im Gewerbegebiet waren mehrfach Ziel von Einbrechern. Sie entwendeten Bargeld, hinterließen hohen Sachschaden. Eine Serie an Einbrüchen lässt die Verunsicherung bei Mitarbeitern wachsen.

Das mulmige Gefühl bleibt. Morgens, wenn die Tür aufgeschlossen wird. Abends, wenn das Licht ausgeschalten wird. Die Subway-Filiale an der Hohen Straße in Meerane war zweimal das Ziel von Einbrechern. „Eine gewisse Angst ist vorhanden“, sagt Subway-Mitarbeiterin Laura Mende und schiebt eine Frage nach, die sie und ihre Kollegen bewegt:...