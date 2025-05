Nächtlicher Polizeieinsatz in der Nähe des Wettiner Platzes in Meerane: Das war der Grund

Mit vier Fahrzeugen waren Beamte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Meerane. Dort stellte sich die Lage anders als erwartet dar. Was bekannt ist.

Klarheit gibt es zu den Hintergründen für einen Polizeieinsatz auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane. Dort standen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag - unweit des Wettiner Platzes - vier Polizeifahrzeuge. Auslöser war, wie Pressesprecherin Christina Friedrich mitteilt, eine Beschwerde aufgrund einer Ruhestörung. Darüber seien die...