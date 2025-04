Neue Brücke über den Glauchauer Rothenbach ist fertig

Seit 2018 war der alte Übergang wegen Baufälligkeit gesperrt. Der Weg zum Neubau war nicht ganz einfach.

Fast sieben Jahre ist es her, dass die kleine Fußgängerbrücke über den Rothenbach im gleichnamigen Glauchauer Ortsteil gesperrt werden musste. Am Donnerstag ist nun endlich an gleicher Stelle ein Neubau eingeweiht worden, wie das Rathaus mitteilte. 215.000 Euro hat das Projekt unterm Strich gekostet, inklusive der Treppe und aller Nebenkosten,...