OB Marcus Steinhart hat sich zum Auftauchen der NSU-Sticker geäußert.
OB Marcus Steinhart hat sich zum Auftauchen der NSU-Sticker geäußert.
Glauchau
NSU-Aufkleber in Glauchau: Jetzt äußert sich der Oberbürgermeister
Redakteur
Von Stefan Stolp
Für den Glauchauer OB Marcus Steinhart ist die Bedrohung nicht hinnehmbar.

Zu den in den letzten Wochen aufgetauchten Nazi-Stickern hat sich am Mittwoch der Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart geäußert. „Die Bedrohung dieser Einrichtung der Diakonie Westsachsen ist nicht hinnehmbar. Ich hoffe, dass die Polizei die Täter ermitteln kann“.
