NSU-Aufkleber in Glauchau: Jetzt äußert sich der Oberbürgermeister

Glauchau
Für den Glauchauer OB Marcus Steinhart ist die Bedrohung nicht hinnehmbar.
Zu den in den letzten Wochen aufgetauchten Nazi-Stickern hat sich am Mittwoch der Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart geäußert. „Die Bedrohung dieser Einrichtung der Diakonie Westsachsen ist nicht hinnehmbar. Ich hoffe, dass die Polizei die Täter ermitteln kann“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.