Oberwiera: Sachsens größtes Windrad verärgert Nachbarn

Leute, die rund um die Anlage wohnen, berichten von störenden Geräuschen. Sie kündigen an, im Gemeinderat auf Probleme aufmerksam zu machen. Dort geht es um den Bau des nächsten Windrades.

Mit einer Nabenhöhe von 169 Metern dreht sich das größte Windrad von Sachsen in Oberwiera. Die Anlage ist seit rund einem Monat in Betrieb. Und sorgt für Proteste aus der Nachbarschaft. Leute, die in den umliegenden Ortschaften wohnen, kritisieren die Lärmbelästigung. „Wir leiden unter den störenden Geräuschen“, sagt mit Bernhard...