Parkschein per Smartphone in Waldenburg lösen: Nur die Beschilderung fehlt noch

Die Beschilderung mit Hinweisen und QR-Code soll an den nächsten Tagen auf gebührenpflichtigen Parkplätzen in Waldenburg angebracht werden. Dann können Autofahrer ihren Parkschein auch mit dem Smartphone lösen. Das betrifft die Stellplätze im Grünfelder Park, also an der Muldenwiese, am Gondelteich und an der Grünfelder Straße. Hinzu...