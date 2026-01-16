Playmate des Monats kommt aus Westsachsen: Diese Glauchauerin hat sich für den „Playboy“ ausgezogen

In der „Playboy“-Februarausgabe lässt die Glauchauerin Desireé Ludwig (26) alle Hüllen fallen. Der „Freien Presse“ gewährt sie Einblicke in das Fotoshooting und ihr Leben als Influencerin.

Die aktuelle Ausgabe des Männermagazins „Playboy“ macht Desireé Ludwig aus Glauchau stolz. Denn die 26-Jährige ist als Playmate des Monats darin zu entdecken. Auf die Titelseite hat sie es zwar nicht geschafft, aber das ist kein Problem. „Das kann ja noch klappen, wenn ich Playmate des Jahres werde“, sagt sie selbstbewusst. Der jungen...