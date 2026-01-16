MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Playmate des Monats kommt aus Westsachsen: Diese Glauchauerin hat sich für den „Playboy“ ausgezogen

Desireé Ludwig aus Glauchau ist Playmate in der Februarausgabe des Männermagazins „Playboy“.
Desireé Ludwig aus Glauchau ist Playmate in der Februarausgabe des Männermagazins „Playboy“. Bild: Markus Pfeifer
So freizügig ist Desireé Ludwig im "Playboy" zu sehen.
So freizügig ist Desireé Ludwig im "Playboy" zu sehen. Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland
In Glauchau fühlt sich Desireé Ludwig wohl. Das Foto entstand am Schloss.
In Glauchau fühlt sich Desireé Ludwig wohl. Das Foto entstand am Schloss. Bild: Markus Pfeifer
Auch diese Fotos entstanden während des Shootings auf Mallorca.
Auch diese Fotos entstanden während des Shootings auf Mallorca. Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland
Desireé Ludwig aus Glauchau ist Playmate in der Februarausgabe des Männermagazins „Playboy“.
Desireé Ludwig aus Glauchau ist Playmate in der Februarausgabe des Männermagazins „Playboy“. Bild: Markus Pfeifer
So freizügig ist Desireé Ludwig im "Playboy" zu sehen.
So freizügig ist Desireé Ludwig im "Playboy" zu sehen. Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland
In Glauchau fühlt sich Desireé Ludwig wohl. Das Foto entstand am Schloss.
In Glauchau fühlt sich Desireé Ludwig wohl. Das Foto entstand am Schloss. Bild: Markus Pfeifer
Auch diese Fotos entstanden während des Shootings auf Mallorca.
Auch diese Fotos entstanden während des Shootings auf Mallorca. Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland
Glauchau
Playmate des Monats kommt aus Westsachsen: Diese Glauchauerin hat sich für den „Playboy“ ausgezogen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der „Playboy“-Februarausgabe lässt die Glauchauerin Desireé Ludwig (26) alle Hüllen fallen. Der „Freien Presse“ gewährt sie Einblicke in das Fotoshooting und ihr Leben als Influencerin.

Die aktuelle Ausgabe des Männermagazins „Playboy“ macht Desireé Ludwig aus Glauchau stolz. Denn die 26-Jährige ist als Playmate des Monats darin zu entdecken. Auf die Titelseite hat sie es zwar nicht geschafft, aber das ist kein Problem. „Das kann ja noch klappen, wenn ich Playmate des Jahres werde“, sagt sie selbstbewusst. Der jungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
4 min.
Heizungsausfall in Glauchau: Frierende Mieter verzweifeln seit sechs Wochen
Fällt die Heizung aus, wird es in der Wohnung schnell kalt.
Am 26. September fiel in einem Haus an der Pestalozzistraße die Heizung aus. Dabei hat die kalte Jahreszeit erst angefangen. Doch eine schnelle Lösung ist für die verzweifelten Mieter nicht in Sicht.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
14.11.2025
4 min.
Fußball-Sachsenpokal: Vier Tipps, wie das Derby zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau am Samstag ausgeht
Eine Partie mit denkwürdigem Ausgang: Im November 2024 gewannen Colin Ullmann und der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale gegen den FSV Zwickau.
Die Amateure aus Glauchau fordern die Profis aus Zwickau heraus. Die Prognosen aus der Redaktion der „Freien Presse“ reichen vom Überraschungssieg für den VfB Empor über eine Entscheidung im Elfmeterschießen bis zum Kantersieg für den FSV. Warum?
Holger Frenzel, Stefan Stolp, Torsten Ewers, Monty
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
Mehr Artikel