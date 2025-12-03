Polizei sichert Heimspiel des VfB Empor Glauchau in der Fußball-Oberliga ab: Was war der Grund für den Einsatz?

Glauchau
Nur 103 Zuschauer haben die Partie zwischen Glauchau und Wernigerode in der fünften Liga verfolgt. Dazu kam ein Polizeiaufgebot, welches für verwunderte Blicke gesorgt hat.
Ein ungewöhnlicher Anblick hat im Sportpark für Gesprächsstoff gesorgt. Die Polizei sicherte in der Fußball-Oberliga die Partie zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FC Einheit Wernigerode ab. Die Gastgeber gewannen vor 103 Zuschauern mit 2:0.
