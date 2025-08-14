Premiere für Café: Frau aus Dennheritz zeigt sich von Resonanz überwältigt

Es sollte ein erster Versuch sein. Doch kaum war die Idee vom ersten Gartencafé heraus, hagelte es im „My Secret Garden“ massenweise Anmeldungen.

Damit hat Bianca Hofmann nicht gerechnet. Kaum hatte sie ihre Idee von einem Gartencafé im Außenbereich des ehemaligen Gasthofes „Grüne Tanne“ in Dennheritz ins Netz gestellt, schon hagelte es Anmeldungen. „Bei 70 habe ich gestoppt“, sagt die Besitzerin des ehemaligen Gasthofes, den sie in den letzten Jahren zum Zentrum Selbstbestimmt...