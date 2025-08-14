Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Premiere für Café: Frau aus Dennheritz zeigt sich von Resonanz überwältigt

Bianca Hofmann hat das erste Gartencafé organisiert, das am 31. August stattfindet.
Bianca Hofmann hat das erste Gartencafé organisiert, das am 31. August stattfindet. Bild: M. Pfeifer/Archiv
Bianca Hofmann hat das erste Gartencafé organisiert, das am 31. August stattfindet.
Bianca Hofmann hat das erste Gartencafé organisiert, das am 31. August stattfindet. Bild: M. Pfeifer/Archiv
Glauchau
Premiere für Café: Frau aus Dennheritz zeigt sich von Resonanz überwältigt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es sollte ein erster Versuch sein. Doch kaum war die Idee vom ersten Gartencafé heraus, hagelte es im „My Secret Garden“ massenweise Anmeldungen.

Damit hat Bianca Hofmann nicht gerechnet. Kaum hatte sie ihre Idee von einem Gartencafé im Außenbereich des ehemaligen Gasthofes „Grüne Tanne“ in Dennheritz ins Netz gestellt, schon hagelte es Anmeldungen. „Bei 70 habe ich gestoppt“, sagt die Besitzerin des ehemaligen Gasthofes, den sie in den letzten Jahren zum Zentrum Selbstbestimmt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
05.06.2025
3 min.
Erdbeeren direkt vom Feld: In Dennheritz wird auch an Pfingsten täglich gepflückt
Katrin Schädel ist aktuell jeden Tag auf dem Erdbeerfeld in Dennheritz anzutreffen.
Auf der rund drei Hektar großen Fläche hinter dem Sportplatz hat in dieser Woche die Erntesaison begonnen. Was Kunden zu Preisen und Öffnungszeiten wissen müssen.
Holger Frenzel
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
17.06.2025
4 min.
„Ich würde es nicht noch einmal machen“: Wie eine Westsächsin einen alten Gasthof saniert hat
Bianca Hofmann in einer der großzügigen Gästewohnungen.
Der ehemalige Gasthof „Grüne Tanne“ in Dennheritz ist über mehrere Jahre saniert worden. Das Angebot soll unter anderem pflegenden Angehörigen helfen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel