Prozessauftakt gegen Glauchaus OB Marcus Steinhart: Was das Stadtoberhaupt im Gericht zu den Vorwürfen gesagt hat

Am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat am Mittwochvormittag die Hauptverhandlung gegen den CDU-Politiker begonnen. Er ist wegen Körperverletzung angeklagt.

Der Prozess gegen den Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) hat am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal begonnen. Der 47-Jährige muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Er soll an der Europäischen Oberschule in Waldenburg einen 13-jährigen Mitschüler seines Sohnes attackiert haben. Der Prozess gegen den Glauchauer Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) hat am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal begonnen. Der 47-Jährige muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Er soll an der Europäischen Oberschule in Waldenburg einen 13-jährigen Mitschüler seines Sohnes attackiert haben.