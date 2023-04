Radler leben in Glauchau gefährlich

Die Aussage "Bei uns macht Radfahren Spaß" bewerten die Betroffenen in Glauchau im Durchschnitt mit der Schulnote 4,1. 39 Prozent geben sogar eine glatte fünf, während sich 12 Prozent sogar zu einer Sechs hinreißen lassen, also durchgefallen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC hat am Montag die Ergebnisse seines aktuellen...