Rauswurf von rechtsextremen Influencer in Meerane: AfD will Vorfall im Stadtrat zum Thema machen

Bürgermeister Jörg Schmeißer verweist auf sein Hausrecht, von dem er am 28. Februar auch Gebrauch gemacht hat. Auf welchen Punkt die Fragen von Stadtrat Andreas Gerold abzielen sollen.

Den Rauswurf eines rechtsextremen Influencers aus der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane will die AfD-Fraktion im Stadtrat thematisieren. Das kündigt der Fraktionsvorsitzende Andreas Gerold an. „Parteikollegen haben mich darauf angesprochen und darum gebeten“, sagt Andreas Gerold nach dem Vorfall beim Gesprächsformat „Die da oben“ am...