Rektor der Hochschule Merseburg wechselt zur Dualen Hochschule in Glauchau

Schon bald steht Prof. Dr.-Ing. Markus Krabbes der neu gegründeten Dualen Hochschule vor.

Glauchau.

Der bisherige Rektor der Hochschule Merseburg Prof. Dr.-Ing. Markus Krabbes ist zum neuen Rektor der Dualen Hochschule Sachsen (DHSN) mit Sitz in Glauchau gewählt worden. Das teilte eine Sprecherin der Bildungseinrichtung mit. Krabbes hat bereits ein Ziel formuliert: „Ich freue mich sehr, in meinem künftigen Rektoramt dazu beizutragen, die neu gegründete Duale Hochschule Sachsen zu einer landesweit und darüber hinaus ausstrahlenden Bildungsmarke des Freistaats zu entwickeln.“ Für den 54-jährigen Ingenieur der Elektrotechnik bedeutet der Wechsel eine Rückkehr zu seinen ingenieurwissenschaftlichen Wurzeln: Die DHSN ist aus der Berufsakademie Sachsen hervorgegangen, die in der Tradition der sächsischen Ingenieurschulen steht. (kru)