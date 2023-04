Retter präsentieren sich in Glauchau

Im Feuerwehrgerätehaus an der Erich-Fraaß-Straße steigt am 1. Mai ein großes Familienfest. "Wir freuen uns, dieses Fest ausrichten zu können", sagt Florian Günther vom Feuerwehrverein Glauchau. Die Besucher können die Technik und das Gebäude näher kennen lernen. Darüber hinaus kann man Fragen zur Mitgliedschaft in der Feuerwehr stellen.