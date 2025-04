Rewe-Projekt in Meerane: Stadtrat berät über Veränderungssperre

Zur Sitzung am Dienstagabend geht es um den Bebauungsplan für das Areal an der Hohen Straße. Dabei handelt es sich um einen Dauerbrenner.

Die Rewe-Pläne auf dem Gelände an der Hohen Straße in Meerane beschäftigen am Dienstagabend den Stadtrat. Auf der Tagesordnung steht eine Verlängerung der Veränderungssperre für das Areal zwischen Äußerer Crimmitschauer Straße und Wilhelm-Wunderlich-Park. Sie soll laut Beschlussvorlage um ein Jahr – bis April 2026 – verlängert...