Sächsische Meister-Classic macht wieder Station in Meerane

Die Sächsische Meister-Classic macht am Sonntag Station in Meerane. Etwa ab 9.40 Uhr soll an diesem Tag die Sonderprüfung "An der Steilen Wand" beginnen, teilte die Stadtverwaltung Meerane am Dienstag mit. Wie bereits im vergangenen Jahr sei das wieder eine ideale Gelegenheit, um die automobilen Schönheiten in Aktion zu erleben. Erwartet werden...