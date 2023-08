Sauna in Waldenburg öffnet nach Pause wieder: Am Donnerstag gibt es ein kleines Geschenk für die Gäste

An drei Tagen pro Woche können die Besucher in der Einrichtung im Freibad-Komplex schwitzen. Die Stadt kämpft um mehr Gäste.

Nach der Sommerpause öffnen sich die Türen der Saunastube in Waldenburg wieder für Besucher. Zur Wiedereröffnung am Donnerstag gibt es für jeden Gast eine Flasche Piccolo. Die Saunastube, die sich in Trägerschaft der Stadt befindet, hat an drei Tagen pro Woche geöffnet: donnerstags von 12 bis 22 Uhr (davon 12 bis 16 Uhr für Frauen),...