Schlachthof Glauchau: Erster Verkauf bewilligt

Glauchau
Der ehemalige Schlachthof in Glauchau soll zu einem Gewerbestandort umgewandelt werden. Jetzt darf einer der Mieter einen Teil des Areals kaufen.
Zum Glauchauer Schlachthof ist eine wichtige Entscheidung gefallen. Der Stadtrat von Glauchau hat bei einer Enthaltung beschlossen, einen Teil des Areals zu verkaufen. Dabei handelt es sich um die Gebäude und den davor befindlichen Weg auf der rechten Seite von der Hauptzufahrt von der Kantstraße aus gesehen. Nach den Worten von Glauchaus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.