  • Schlägerei bei Ballsportnacht in Glauchau: 14-jähriger Jugendlicher landet mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

In der Jahnturnhalle in Glauchau fand eine Ballsportnacht statt. Ein Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen bei einer Schlägerei. Bild: Andreas Kretschel
In der Jahnturnhalle in Glauchau fand eine Ballsportnacht statt. Ein Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen bei einer Schlägerei. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Schlägerei bei Ballsportnacht in Glauchau: 14-jähriger Jugendlicher landet mit schweren Verletzungen im Krankenhaus
Von Holger Frenzel
Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Veranstaltungsort war die Jahnturnhalle. Was bisher bekannt ist, und warum weder Rettungsdienst noch Polizei gerufen wurden.

Schwere Verletzungen hat ein 14-jähriger Jugendlicher nach einer Schlägerei bei der Ballsportnacht in Glauchau erlitten. Sie fand in den Nachmittags- und Abendstunden des 14. November in der Jahnturnhalle statt. Es beteiligten sich rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene.
