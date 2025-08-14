Schloss Glauchau: Arbeiten für den Marstall kündigen sich an

Im Schloss Forderglauchau soll der ehemalige Pferdestall saniert werden. Die ersten Arbeiten sind nun ausgeschrieben worden.

Für die geplante Sanierung des Marstalls im Schloss Forderglauchau ist die Stadt Glauchau den nächsten Schritt gegangen. Die ersten Arbeiten sind derzeit ausgeschrieben. Möglicherweise in der Septembersitzung des Stadtrates können dann die ersten Bauaufträge vergeben werden.