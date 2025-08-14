Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
So sieht der ehemalige Pferdestall im Schloss Glauchau derzeit aus. Bild: Andreas Kretschel
So sieht der ehemalige Pferdestall im Schloss Glauchau derzeit aus. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Schloss Glauchau: Arbeiten für den Marstall kündigen sich an
Von Stefan Stolp
Im Schloss Forderglauchau soll der ehemalige Pferdestall saniert werden. Die ersten Arbeiten sind nun ausgeschrieben worden.

Für die geplante Sanierung des Marstalls im Schloss Forderglauchau ist die Stadt Glauchau den nächsten Schritt gegangen. Die ersten Arbeiten sind derzeit ausgeschrieben. Möglicherweise in der Septembersitzung des Stadtrates können dann die ersten Bauaufträge vergeben werden.
Mehr Artikel