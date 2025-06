Schon vor der Verkehrsfreigabe: Vorfahrtsregelung an der Schwanefelder Straße in Meerane geändert

Autofahrer, die auf der Hohen Straße aus dem Gewerbegebiet kommen, müssen am Stopp-Schild halten. Welchen Grund es für die Entscheidung gibt.

Bereits vor der am Freitag geplanten Verkehrsfreigabe der Schwanefelder Straße in Meerane hat sich die Vorfahrtsregelung an der stark befahrenen Kreuzung geändert. Bisher war die Hohe Straße zwischen dem Gewerbegebiet und Guteborn als Hauptstraße ausgeschildert. Seit Mitte der letzten Woche befinden sich hier Stopp-Schild und Stopp-Linie....