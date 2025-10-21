Schürze an und los: Glauchauer Kinder schnippeln Gemüse im Kochbus

Glauchau
Vom Erlös des Spendenlaufs am Krankenhaus konnte der Kochbus für die Kita in Reinholdshain finanziert werden.
Großes Hallo gab es in der DRK-Kindertagesstätte in Reinholdshain, als am Morgen ein Doppeldecker-Bus vorfuhr. Es handelte sich um den sogenannten Kochbus. In drei Durchgängen hieß es für die Kinder: Schürzen an und losgeschnippelt. Nachdem Kartoffel und Möhren sowie anderes Gemüse geschält war, wurde es klein geschnitten, um daraus eine...
