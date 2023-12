Schwerer Unfall auf der S 251 bei Oberwiera: Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen am Montagfrüh. Die Polizei hat die Verbindung zwischen Ostthüringen und Glauchau voll gesperrt.

Die neue Woche hat mit einem schweren Verkehrsunfall auf der S 251 in Oberwiera begonnen. Am Montagfrüh kam es gegen 7.30 Uhr zum frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die Unfallstelle befindet sich im Bereich des Ortsteils Neukirchen an einer Brücke. Die S 251, die als wichtige Verbindung zwischen Ostthüringen und Glauchau gilt,...