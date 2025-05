Sommerbad Glauchau: Im Jubiläumsjahr steigen die Preise

Glauchaus Sommerbad feiert in diesem Jahr eine große Jubiläumsparty. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit in dieser Saison, denn es wird teurer.

Mitte Mai wird das Glauchauer Sommerbad in die neue Saison starten. Die Stadt Glauchau hat den 17. Mai als voraussichtliches Eröffnungsdatum genannt. Einen Tag vorher, nämlich am 16. Mai, treten offiziell die neuen Eintrittspreise im Sommerbad in Kraft. Der Stadtrat hatte einer Erhöhung der Ticketpreise bereits mehrheitlich zugestimmt.