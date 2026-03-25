Sorgen um Jobs beim Glauchauer VW-Zulieferer Schnellecke

Glauchau
Die Logistik-Kontrakte für das Zwickauer VW-Werk werden neu ausgeschrieben, 2027 laufen die Verträge aus. Daran hängen auch gut 650 Jobs bei Schnellecke. 2028 droht noch eine Zäsur.
Ohne Logistikunternehmen wie Schnellecke und Rhenus würde die Montage im Zwickauer VW-Werk nicht laufen: Sie liefern Teile und Komponenten direkt ans Band. Sinken die Stückzahlen bei Volkswagen, trifft das die Dienstleister sofort. Aktuell sorgt Mehrarbeit im Werk für gute Auslastung – in der Spätschicht wird bei VW bis Juni eine Stunde...
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