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Ein Lkw von Schnellecke. Das Unternehmen liefert Teile direkt ans Band im VW-Werk Zwickau.
Ein Lkw von Schnellecke. Das Unternehmen liefert Teile direkt ans Band im VW-Werk Zwickau. Foto: Ralph Köhler
Betriebsratschef Ronny Ott: Arbeiten seit Jahren zuverlässig und geräuschlos für VW.
Betriebsratschef Ronny Ott: Arbeiten seit Jahren zuverlässig und geräuschlos für VW. Foto: Ralph Köhler
Firmenschild am Schnellecke-Standort Glauchau. Hier arbeiten rund 400 Menschen.
Firmenschild am Schnellecke-Standort Glauchau. Hier arbeiten rund 400 Menschen. Foto: Jan-Dirk Franke
Ein Lkw von Schnellecke. Das Unternehmen liefert Teile direkt ans Band im VW-Werk Zwickau.
Ein Lkw von Schnellecke. Das Unternehmen liefert Teile direkt ans Band im VW-Werk Zwickau. Foto: Ralph Köhler
Betriebsratschef Ronny Ott: Arbeiten seit Jahren zuverlässig und geräuschlos für VW.
Betriebsratschef Ronny Ott: Arbeiten seit Jahren zuverlässig und geräuschlos für VW. Foto: Ralph Köhler
Firmenschild am Schnellecke-Standort Glauchau. Hier arbeiten rund 400 Menschen.
Firmenschild am Schnellecke-Standort Glauchau. Hier arbeiten rund 400 Menschen. Foto: Jan-Dirk Franke
Glauchau
Sorgen um Jobs beim Glauchauer VW-Zulieferer Schnellecke
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
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Die Logistik-Kontrakte für das Zwickauer VW-Werk werden neu ausgeschrieben, 2027 laufen die Verträge aus. Daran hängen auch gut 650 Jobs bei Schnellecke. 2028 droht noch eine Zäsur.

Ohne Logistikunternehmen wie Schnellecke und Rhenus würde die Montage im Zwickauer VW-Werk nicht laufen: Sie liefern Teile und Komponenten direkt ans Band. Sinken die Stückzahlen bei Volkswagen, trifft das die Dienstleister sofort. Aktuell sorgt Mehrarbeit im Werk für gute Auslastung – in der Spätschicht wird bei VW bis Juni eine Stunde...
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