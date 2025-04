Stadtring in Glauchau schon wieder gesperrt: Baustelle bremst Autofahrer bis Ostern aus

Zwischen Wettiner Straße und Heinrichshof stehen Vollsperrscheiben. Bereits im November und Dezember gab es hier Behinderungen. Welchen Grund es gibt und welche Umleitungen empfohlen werden.

Eine Baustelle bremst Autofahrer auf dem Stadtring in Glauchau aus. Die Durchfahrt von der Wettiner Straße zum Heinrichshof ist seit Mittwoch in beide Richtungen voll gesperrt. Als Grund wird der Breitbandausbau genannt. Über den Stadtring rollen – auch in dem Abschnitt – täglich tausende Fahrzeuge. Dabei handelt es sich um eine Zufahrt zum...