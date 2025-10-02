Starker Impuls für Glauchau: Unternehmen aus Gesundheitswesen stemmen drei große Investitionen

Glauchau
Neben Wundzentrum und Zahnarztpraxis entsteht am Rudolf-Virchow-Klinikum für sieben Millionen Euro eine neue Zentralapotheke. Welche Netzwerkarbeit hier Früchte trägt.
Unternehmen aus der Gesundheitsbranche stemmen derzeit große Investitionen in Glauchau. Von diesem Bereich mit stabilem Wachstum profitieren auch regionale Handwerker. „Verbesserte medizinische Diagnosen und Therapien, öffentliche Förderung, steigende Bedarfe durch alternde Bevölkerung und wachsendes Gesundheitsbewusstsein tragen zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.