  • Starker Impuls für Glauchau: Unternehmen aus Gesundheitswesen stemmen drei große Investitionen

Am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau entsteht eine neue Zentralapotheke.
Am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau entsteht eine neue Zentralapotheke.
Am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau entsteht eine neue Zentralapotheke.
Am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau entsteht eine neue Zentralapotheke.
Glauchau
Starker Impuls für Glauchau: Unternehmen aus Gesundheitswesen stemmen drei große Investitionen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Neben Wundzentrum und Zahnarztpraxis entsteht am Rudolf-Virchow-Klinikum für sieben Millionen Euro eine neue Zentralapotheke. Welche Netzwerkarbeit hier Früchte trägt.

Unternehmen aus der Gesundheitsbranche stemmen derzeit große Investitionen in Glauchau. Von diesem Bereich mit stabilem Wachstum profitieren auch regionale Handwerker. „Verbesserte medizinische Diagnosen und Therapien, öffentliche Förderung, steigende Bedarfe durch alternde Bevölkerung und wachsendes Gesundheitsbewusstsein tragen zur...
