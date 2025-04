Sternennacht, Sachsenpokal-Knaller und Ü30-Party: Rätsel um Diebstahl von Werbebannern für Veranstaltungen in Glauchau

Der Tatort ist am Kreisverkehr von Auestraße und Meeraner Straße. GIG-Chef Andreas Weber sagt: „Das sorgt für Frust bei den Leuten, die etwas organisieren.“ Was der Polizei bisher bekannt ist.

Diebe haben drei Werbebanner vom Kreisverkehr an der Auestraße und Meeraner Straße in Glauchau gestohlen. Damit wurde auf die Sternennacht in der Innenstadt am 11. April, die Fußball-Sachsenpokalpartie im Sportpark am 17. April und die Ü30-Party im Stadttheater am 26. April aufmerksam gemacht. Die betroffenen Vereine und Veranstalter...