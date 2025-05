Stromausfall in Waldenburg

Am Montag Nachmittag ging in der Töpferstadt nichts mehr. Für etwa eine Stunde war der Strom weg.

In Waldenburg ist es am Montagnachmittag zu einem größeren Stromausfall im Stadtgebiet gekommen. Wie das Energieversorgungsunternehmen Mitnetz am Nachmittag auf Anfrage der „Freien Presse“ informierte, trat der Ausfall der Energieversorgung gegen 14.20 Uhr in der Töpferstadt Waldenburg auf. Betroffen davon seien etwa 700 Kunden des...