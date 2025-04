Tännichtschule in Meerane: Unbekannte schießen mit Luftdruckwaffe auf Glasfenster – schon zum zweiten Mal

Das Einschussloch befindet sich an einer Scheibe auf der Rückseite der Oberschule. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Bürgermeister Jörg Schmeißer: „Mir fehlen da einfach die Worte.“

