„Tagespolitischer kurzgedachter Aktionismus“: Das sagen Leser zum neuen Namen des Glauchauer Museums

Der neue Name des Glauchauer Museums heißt „Schloss Museum Glauchau“. Das stößt überwiegend auf Unverständnis. Ein Kenner der Materie und langjähriger Freund des Museums findet dafür deutlich Worte.

Tobias Teumer findet deftige Worte, die man von einem so kultivierten Menschen eher nicht erwartet. Der Vorsitzende des Kunstvereins Artis Causa, der Kunstkenner, der seit 40 Jahren das Glauchauer Museum begleitet, Vorträge hielt und an der Dauerausstellung „Von Romantik bis Impressionismus" mitwirkte, äußert sich zum neuen Namen „Schloss...