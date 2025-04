Tedi übernimmt Pfennigpfeiffer in Glauchau

Die Filiale im Simmel-Center wird nach und nach umgestaltet. Danach gibt es gleich drei Tedi-Standorte in Glauchau.

Die Filiale von Pfennigpfeiffer im Glauchauer Simmel-Center an der Rudolf-Breitscheit-Straße ist von Tedi übernommen worden. Das bestätigt der Non-Food-Discounter auf Anfrage der „Freien Presse“. Die beiden anderen Tedi-Filialen in Glauchau an der Waldenburger Straße im Kaufland-Komplex und im Einkaufszentrum der Lampertstraße bleiben...