Umbau im DM-Markt in Meerane beginnt: Was sich für die Kunden alles ändert

Die Filiale im A4-Center wird für knapp sechs Wochen geschlossen. Ein Teil der 19 Mitarbeiter hilft an anderen Standorten. Gibt es in der Filiale in Meerane künftig Selbstbedienungskassen?

Handwerker rücken im DM-Markt in Meerane an. Die Filiale der Drogeriekette im A4-Center hat am Freitag vorerst zum letzten Mal geöffnet. Danach beginnt, wie Hinweisschilder im Eingangsbereich verkünden, ein Umbau. Dafür stehen knapp sechs Wochen zur Verfügung. Die Wiedereröffnung wird für den 12. September angekündigt.