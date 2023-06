Unfall auf A4 bei Glauchau: Schwerverletzter mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Ein Mann ist bei einem Autounfall auf der A4 schwer verletzt worden - sein Auto ist dabei vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtete, war der 18-Jährige in der Nacht zum Samstag mit seinem VW in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Glauchau-Ost verlor er die Kontrolle über sein Auto und landete im Straßengraben. Dort fing sein Wagen Feuer. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Das Auto des Mannes brannte laut Polizei komplett aus. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter Einfluss von Alkohol stand. (dpa/erle)