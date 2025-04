Unfall auf dem Stadtring in Glauchau: Roller-Fahrerin kommt ins Krankenhaus

Im Bereich der Kreuzung von August-Bebel-Straße und Jahnstraße kam es am Montagabend zu einem Zusammenstoß. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der August-Bebel-Straße und damit einem Teilstück des Stadtrings in Glauchau beziffert. Am Montagabend gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Ein 24-jähriger Mann wollte mit seinem Opel von der August-Bebel-Straße nach links in die Jahnstraße...