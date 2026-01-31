MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unfall auf der B 175 in Waldenburg: Mercedes landet auf Dach – 49-jährige Frau schwer verletzt

Nach dem Unfall war die B 175 in Waldenburg drei Stunden voll gesperrt.
Nach dem Unfall war die B 175 in Waldenburg drei Stunden voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem Unfall war die B 175 in Waldenburg drei Stunden voll gesperrt.
Nach dem Unfall war die B 175 in Waldenburg drei Stunden voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Unfall auf der B 175 in Waldenburg: Mercedes landet auf Dach – 49-jährige Frau schwer verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Unfall war die Bundesstraße zwischen Waldenburg und Schlagwitz für drei Stunden gesperrt. Sachschaden: 16.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat sich eine 49-jährige Frau bei einem Unfall auf der B 175 in Waldenburg zugezogen. Sie verlor am Freitagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.01.2026
1 min.
Unfall auf der B 175 in Glauchau: Kaufland-Zufahrt war am Freitag zeitweise gesperrt
Unfall auf der B 175 in Glauchau: Am Freitagvormittag war die Kaufland-Zufahrt zeitweise gesperrt.
Zwei Fahrzeuge kollidierten gegen 9.30 Uhr. Sachschaden: 20.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
27.01.2026
4 min.
Tausende Autos stehen in XXL-Staus auf A 4 bei Glauchau: Polizei hilft Familie mit Baby - Pannendienst kümmert sich um E-Auto
Auf der A 4 ging am Montag nichts mehr. Die Autobahn zwischen Meerane und Glauchau-West war viereinhalb Stunden voll gesperrt.
Der Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. In einen Unfall war ein Anhänger mit Boot verwickelt. Im Stau stand eine hochschwangere Frau. Der Schaden summiert sich auf eine Viertelmillion Euro.
Holger Frenzel
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
Mehr Artikel