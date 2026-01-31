Unfall auf der B 175 in Waldenburg: Mercedes landet auf Dach – 49-jährige Frau schwer verletzt

Nach dem Unfall war die Bundesstraße zwischen Waldenburg und Schlagwitz für drei Stunden gesperrt. Sachschaden: 16.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat sich eine 49-jährige Frau bei einem Unfall auf der B 175 in Waldenburg zugezogen. Sie verlor am Freitagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen.