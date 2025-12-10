Unfall vor dem Landratsamt in Glauchau: Kind im Grundschulter kommt in Krankenhaus

Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwochmorgen im Einsatz. Der Unfall ereignete sich auf dem Gerhart-Hauptmann-Weg. Was bisher bekannt ist.

Mit einem Einsatz auf dem Gerhart-Hauptmann-Weg in Glauchau hat der Mittwoch für Polizei und Rettungsdienst begonnen. Fast direkt vor dem Landratsamt ereignete sich gegen 7.35 Uhr ein Unfall.