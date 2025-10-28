Verfassungsrichterin beantwortet Fragen in Meerane

Eine sächsische Top-Juristin ist am Donnerstag, 6. November, in der Stadtbibliothek zu Gast.

Meerane.

Die Sächsische Verfassungsrichterin und Strafrechtsprofessorin an der Uni Leipzig Dr. Elisa Hoven kommt am Donnerstag, 6. November, als eine von „Denen da oben“ zu einem Gesprächsabend in der Stadtbibliothek in Meerane. Die Stadtverwaltung lädt im Format „Die da oben kommen“ Persönlichkeiten der sächsischen und deutschen Verfassungsorgane zum direkten Austausch ein. Ab 18.30 Uhr kommt laut Stadt „eine renommierte Richterin nach Meerane“. Dabei bestehe die Möglichkeit, ihr Fragen zu stellen. Nach den Erfahrungen mit dem Verhalten eines Videostreamers ist das Erstellen von Film- und Tonaufnahmen nicht gestattet. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung möglich. (kru)