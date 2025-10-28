Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elisa Hoven, Strafrechtsprofessorin an der Universität Leipzig, kommt nach Meerane.
Elisa Hoven, Strafrechtsprofessorin an der Universität Leipzig, kommt nach Meerane. Bild: Daniel Meißner/Archiv
Elisa Hoven, Strafrechtsprofessorin an der Universität Leipzig, kommt nach Meerane.
Elisa Hoven, Strafrechtsprofessorin an der Universität Leipzig, kommt nach Meerane. Bild: Daniel Meißner/Archiv
Glauchau
Verfassungsrichterin beantwortet Fragen in Meerane
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine sächsische Top-Juristin ist am Donnerstag, 6. November, in der Stadtbibliothek zu Gast.

Meerane.

Die Sächsische Verfassungsrichterin und Strafrechtsprofessorin an der Uni Leipzig Dr. Elisa Hoven kommt am Donnerstag, 6. November, als eine von „Denen da oben“ zu einem Gesprächsabend in der Stadtbibliothek in Meerane. Die Stadtverwaltung lädt im Format „Die da oben kommen“ Persönlichkeiten der sächsischen und deutschen Verfassungsorgane zum direkten Austausch ein. Ab 18.30 Uhr kommt laut Stadt „eine renommierte Richterin nach Meerane“. Dabei bestehe die Möglichkeit, ihr Fragen zu stellen. Nach den Erfahrungen mit dem Verhalten eines Videostreamers ist das Erstellen von Film- und Tonaufnahmen nicht gestattet. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung möglich. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
15.10.2025
2 min.
Demokratie-Diskussion in Meerane mit OB Arndt, in Zwickau ohne sie
Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) diskutiert am 28. Oktober in Meerane.
Der ehemalige mittelsächsische Landrat Dirk Neubauer ist bald zweimal Gast der Landeszentrale für politische Bildung. Einmal ist auch Zwickaus OB Constance Arndt dabei – aber nicht in Zwickau.
Konrad Rüdiger
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
21.10.2025
2 min.
Diebe bauen bei Einbruch in Meerane Unfall – Elektromotorräder und Transporter gestohlen
Im Meeraner Gewerbegebiet haben Einbrecher wertvolle Beute gemacht.
Im Meeraner Gewerbegebiet sind Unbekannte binnen zwei Monaten zum dritten Mal in eine Firma eingebrochen. Der Schaden soll bei einer fünfstelligen Summe liegen, so die Polizei.
Konrad Rüdiger
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
Mehr Artikel