Von Baumängeln bis Roland Kaiser: Sechs Dinge, die man über die Glauchauer Sachsenlandhalle wissen sollte

Glauchaus bekannte Sport- und Kulturhalle wird 30 Jahre alt. Grund genug, auf ein paar Dinge aufmerksam zu machen, die die Sachsenlandhalle prägen.

Knapp 26 Millionen Mark hat vor 30 Jahren der Bau der Sachsenlandhalle in Glauchau gekostet. Bei den heutigen Baupreisen könnte man man über diese Zahl neidisch werden. Die Baukosten sind aber nur einer von vielen Fakten über die Sport- und Kulturhalle. Es gibt noch weitere Dinge, die man über die Sachsenlandhalle wissen sollte.