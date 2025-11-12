Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von Baumängeln bis Roland Kaiser: Sechs Dinge, die man über die Glauchauer Sachsenlandhalle wissen sollte

Die Sachsenlandhalle wird vielfältig genutzt. Hier fand kürzlich zum Beispiel der Sächsische Gemeindebibeltag statt.
Die Sachsenlandhalle wird vielfältig genutzt. Hier fand kürzlich zum Beispiel der Sächsische Gemeindebibeltag statt. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Ein Bild aus dem Jahr 2007. Roland Kaiser gastierte in der Sachsenlandhalle.
Ein Bild aus dem Jahr 2007. Roland Kaiser gastierte in der Sachsenlandhalle. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Kreisräte hatten sich auf den Namen „Sachsenlandhalle“ verständigt.
Die Kreisräte hatten sich auf den Namen „Sachsenlandhalle“ verständigt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Von Baumängeln bis Roland Kaiser: Sechs Dinge, die man über die Glauchauer Sachsenlandhalle wissen sollte
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Glauchaus bekannte Sport- und Kulturhalle wird 30 Jahre alt. Grund genug, auf ein paar Dinge aufmerksam zu machen, die die Sachsenlandhalle prägen.

Knapp 26 Millionen Mark hat vor 30 Jahren der Bau der Sachsenlandhalle in Glauchau gekostet. Bei den heutigen Baupreisen könnte man man über diese Zahl neidisch werden. Die Baukosten sind aber nur einer von vielen Fakten über die Sport- und Kulturhalle. Es gibt noch weitere Dinge, die man über die Sachsenlandhalle wissen sollte.
Mehr Artikel