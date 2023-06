Waldenburg rüstet sich zum Töpfermarkt

Hans Grünert gehört zu den noch aktiven Töpfern in Waldenburg. Der Meister ist seit 1989 in seiner Werkstatt an der Bahnhofsstraße 2 tätig, quasi im Windschatten der Keramikwerkstatt von Peter Tauscher. Dabei arbeitet Grünert in der ältesten noch funktionierenden Töpferei von Waldenburg, die um 1550 von der Töpferfamilie Schulze gegründet wurde....