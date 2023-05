Warum die Mitarbeitenden bei Schnellecke in Glauchau und Mosel streiken

Mitarbeitende des Logistikkonzerns Schnellecke in Glauchau und Zwickau haben Donnerstagnachmittag ihre Arbeit niedergelegt: Sie wollen wie ihre Kollegen in Wolfsburg und Dingolfing eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro für jeden Beschäftigten. Schnellecke ist einer der größten Arbeitgeber in Glauchau, hat zudem einen weiteren Standort in...