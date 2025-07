Die Arbeiten haben am Montag begonnen. Durch den Einsatz des Spezialfahrzeuges fallen bis Freitag auch einige Parkplätze weg.

Ein Spezialfahrzeug mit einer Hebebühne, die Einsätze in einer Arbeitshöhe von 54 Metern möglich macht, steht aktuell auf dem Markt in Glauchau. Was ist vor und auf dem Ratshof los?