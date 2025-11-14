Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rettungs-Lehrer Florian Günther mit Kindern der Internationalen Grundschule Glauchau.
Rettungs-Lehrer Florian Günther mit Kindern der Internationalen Grundschule Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Was tun im Notfall? Kinder in Glauchau lernen vom Rettungs-Profi
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder der Internationalen Grundschule hatten einen Rettungssanitäter und Inhaber einer Ersten-Hilfe-Schule zu Gast. Für ihn ist das erst der Anfang.

Emma Orth hat schon mal eine Notsituation am eigenen Leibe verspürt. „Das war vor ungefähr drei Jahren“, sagt die Viertklässlerin, die in der Internationalen Grundschule in Glauchau lernt. „Ich habe damals Blut gebrochen und richtig Angst gehabt, zuerst im Bett und dann auf dem Sofa“, erinnert sich das Mädchen. Ihr Vater habe dann den...
